Οι Μιλγουόκι Μπακς έριξαν για πρώτη φορά στο παρκέ τους Γιάννη Αντετοκούνμπο και Ντέμιαν Λίλαρντ στην Preseason του NBA και ο Έλληνας φόργουορντ δεν… πίστευε πόσο ελεύθερο χώρο είχε στο ματς με τους Λος Άντζελες Λέικερς.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πέτυχε 16 πόντους σε 15 λεπτά συμμετοχής και μετά το τέλος του Λος Άντζελες Λέικερς – Μιλγουόκι Μπακς, σχολίασε το παιχνίδι και την παρουσία του Λίλαρντ σε αυτό. Ο “Greek Freak” μάλιστα έκανε και ανάρτηση με το νέο του συμπαίκτη και τον Κρις Μίντλετον και έγραψε “η σεζόν δεν μπορεί να ξεκινήσει αρκετά σύντομα”.

«Ο Ντέιμ είναι φοβερός τύπος, είναι πολύ πεινασμένος και δουλεύει πολύ σκληρά για να κερδίσει. Είναι τόσο ήρεμος, δεν λέει πολλά, είναι σαν μια μικρή εκδοχή του εαυτού μου. Κάνει τη δουλειά του, προσέχει την οικογένειά του, δουλεύει στην προπόνηση, δεν λέει πολλά, αλλά όταν αρχίζει το ματς είναι… killer.

Είμαι πολύ χαρούμενος που τον έχω συμπαίκτη, μου μαθαίνει πολλά, μιλάμε πολύ για το πώς μπορούμε να συνεργαστούμε καλύτερα. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας, η σεζόν είναι μεγάλη και θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι όταν θα έρθει η κρίσιμη ώρα. Θα πρέπει να βρούμε τρόπους να κάνουμε το παιχνίδι εύκολο για εκείνον και για μένα. Θα είναι μια μακρά διαδικασία για όλη την ομάδα. Ήταν μόνο το πρώτο παιχνίδι για όλους μας μαζί, ενώ ο Μίντλετον δεν έχει παίξει ακόμη. Θα το βρούμε όμως. Κανένας δεν είναι εγωιστής και όλοι θέλουμε να πετύχουμε. Το θέμα είναι να είμαστε έτοιμοι όταν θα έχει πραγματικά σημασία.

Ποτέ δεν ήμουν τόσο ελεύθερος τα τελευταία 5-7 χρόνια. Έβλεπα ότι τον μάρκαραν στενά, ακόμη και δύο παίκτες και εγώ είχα πολύ χώρο. Πρώτη φορά στα 11 χρόνια που είμαι με τους Μπακς βλέπουμε έναν συμπαίκτη μου να του κάνουν νταμπλ τιμ. Και είναι ακόμη φιλικά! Είναι τρελό! Είναι ένας παίκτης που τραβά πολλή προσοχή και δεν έχω τόσους αντιπάλους να με… κυνηγούν. Έχοντας περισσότερο χώρο, μπορώ να δημιουργήσω περισσότερο για μένα ή τους συμπαίκτες μου. Ο Ντέιμ είναι απειλή από τη στιγμή που κατεβαίνει από το κέντρο, ποτέ δεν είχα παίξει με έναν τέτοιο παίκτη. Θα κάνει το παιχνίδι πιο εύκολο για μένα και τους συμπαίκτες μας».

The season can’t start soon enough 🦌💪🏾 pic.twitter.com/Eonf8wC3EQ