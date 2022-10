Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έδωσε μεγάλη συνέντευξη στο “The Atletic” και μίλησε για τη νέα σεζόν, αλλά αποκάλυψε και ένα απίθανο περιστατικό με τον Σάντρο Μαμουκελασβίλι, στην Rookie σεζόν του.

Μία ιστορία που τελικά δεν ήταν και πολύ… αληθινή, αλλά έδειξε ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ακολουθεί πρακτικές… Τζόρνταν στις προπονήσεις των Μιλγουόκι Μπακς, αναζητώντας κίνητρο ακόμη και σε περιστατικά που μεγαλοποιεί ο ίδιος στο μυαλό του.

“Με το που με είδε στην πρώτη του σεζόν, άρχισε να μου λέει διάφορα. Ήρθε και μου είπε ότι θα με σβήσει στην προπόνηση. Εγώ έδενα τα παπούτσια μου και τον άκουγα. Δεν με γνώριζε και αυτή ήταν η πρώτη μας επαφή. Η πρώτη μας συνάντηση. Είναι παιδί με πολλή ενέργεια και του αρέσει να μιλάει, συνέχισε λοιπόν να μου λέει “θα σε σβήσω, θα σε κλωτσήσω στον κώλο”. Τον άκουγα, έβλεπα πως τον κοιτούσαν ο Μίντλετον κι ο Χόλιντεϊ. Δεν του είπα κουβέντα, έδεσα τα παπούτσια μου, έκανα τα βάρη μου, πήρα τη βιταμίνη μου και όταν η προπόνηση ξεκίνησε, είχα έναν στόχο. Τον Μαμουκελασβίλι. Τον διέλυσα” είπε ο Γιάννης, που ακόμη και σήμερα θυμάται κάθε στιγμή από εκείνη την ημέρα.

“Τον διέλυσα. Κυριάρχησα. Στο video των Μπακς θα δείτε ότι κάρφωνα, σκόραρα, τον περνούσα, του έκοβα τα σουτ, γύριζα και έβαζα λέι-απ. Μου έστειλε το video και του είπα “ω ρε φίλε, γιατί στο έκαναν αυτό οι Μπακς;”. Όταν γυρίσαμε στα αποδυτήρια τον ρώτησα αν θυμόταν τι είχε πει. Μου είπε ότι θυμόταν. Κι εγώ απλά πήγα στο σπίτι μου. Έτσι λειτουργώ. Δεν μιλάω. Παίζω” πρόσθεσε ο Αντετοκούνμπο. Μόνο που, όπως τονίζει ο Έρικ Νεμ, όλη αυτή η ιστορία είναι μια εφεύρεση του Γιάννη και όχι μια πραγματική ιστορία. Σύμφωνα με τον Μαμουκελασβίλι, η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική.

“Απλώς του είπα ότι έρχομαι να τον αντιμετωπίσω. Έκανα πλάκα, ήμουν ενθουσιασμένος που του μιλούσα. Μπήκα και είδα τον κορυφαίο παίκτη στον κόσμο και είπα “Ω Θεέ μου”. Δεν το εννοούσα όπως το πήρε” εξήγησε ο Γεωργιανός φόργουορντ στο Athletic, λέγοντας πως ο Γιάννης εξέλαβε διαφορετικά τις κουβέντες του. Επί της ουσίας, ο Greek Freak βρήκε το κίνητρο που χρειαζόταν εκείνη την ημέρα και τίποτα περισσότερο. “Κάποιες φορές γίνομαι υπερβολικός, θέλω απλά να βρίσκω καύσιμο και ίσως εκείνο το περιστατικό να ήταν μία από αυτές τις περιπτώσεις“.

