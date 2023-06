Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς ανακοίνωσε το τέλος της μυθικής καριέρας του και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τον συνεχάρη, με μία από τις πιο διάσημες ατάκες του -πρώην πια- θρύλου του ποδοσφαίρου.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν έχει κρύψει την εκτίμησή του σε πολλούς σπουδαίους αθλητές και ανάμεσά τους βρίσκεται φυσικά και ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς, ο οποίος και “σημάδεψε” το ποδόσφαιρο, ένα άθλημα που έπαιζε από μικρός και ο “Greek Freak”, πριν καταλήξει στο μπάσκετ.

Μετά την απόσυρση του Σουηδού σούπερ σταρ από την ενεργό δράση, έτσι, ο ηγέτης των Μιλγουόκι Μπακς και της Εθνικής Ελλάδας, έγραψε στα social media, τα εξής: «Τα λιοντάρια δεν συγκρίνουν τον εαυτό τους με τους ανθρώπους. Συγχαρητήρια για την απίστευτη καριέρα σου φίλε μου».

Lions don’t compare themselves with humans. -Zlatan Ibrahimovic.



Congrats on the unbelievable career my friend💪🏾🙏🏽 pic.twitter.com/LQC7VQPqOG