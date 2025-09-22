Αθλητικά

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η ανάρτηση του ιδιοκτήτη του Άρη, Ρίτσαρντ Σιάο με τα παπούτσια του Greek Freak

Μεγάλος φαν του Γιάννη ο Ρίτσαρντ Σιάο
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στο γήπεδο του Περιστερίου
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στο γήπεδο του Περιστερίου/ (ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI)

Ο ιδιοκτήτης του Άρη, Ρίτσαρντ Σιάο αποδεικνύεται για ακόμα μία φορά ότι έχει πολύ καλή σχέση με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ο Κινέζος ανέβασε φωτογραφίες με τα νέα παπούτσια του Greek Freak.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αναδημοσίευσε τη φωτογραφία του ιδιοκτήτη του Άρη στο Instagram, στην οποία κρατάει το νέο παπούτσι της σειράς του Έλληνα αθλητή και κάθεται μπροστά από μία στοίβα με κουτιά παπουτσιών από τη συγκεκριμένη σειρά.

Το story του Γιάννη Αντετοκούνμπο με τον ιδιοκτήτη του Άρη
Το story του Γιάννη Αντετοκούνμπο με τον ιδιοκτήτη του Άρη/ φωτογραφία από instagram giannisan34

Να θυμίσουμε ότι, ο Αντετοκούνμπο βρέθηκε και στα δύο φιλικά του Άρη στο Περιστέρι, για να παρακολουθήσει τον αδερφό του, Άλεξ, αλλά και την ομάδα του Ρίτσαρντ Σιάο.

