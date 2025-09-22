Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η ανάρτηση του ιδιοκτήτη του Άρη, Ρίτσαρντ Σιάο με τα παπούτσια του Greek Freak

Ο ιδιοκτήτης του Άρη, Ρίτσαρντ Σιάο αποδεικνύεται για ακόμα μία φορά ότι έχει πολύ καλή σχέση με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ο Κινέζος ανέβασε φωτογραφίες με τα νέα παπούτσια του Greek Freak.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αναδημοσίευσε τη φωτογραφία του ιδιοκτήτη του Άρη στο Instagram, στην οποία κρατάει το νέο παπούτσι της σειράς του Έλληνα αθλητή και κάθεται μπροστά από μία στοίβα με κουτιά παπουτσιών από τη συγκεκριμένη σειρά.

Να θυμίσουμε ότι, ο Αντετοκούνμπο βρέθηκε και στα δύο φιλικά του Άρη στο Περιστέρι, για να παρακολουθήσει τον αδερφό του, Άλεξ, αλλά και την ομάδα του Ρίτσαρντ Σιάο.