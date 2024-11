Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η αντίδραση του «Greek freak» στο ρατσιστικό σχόλιο του Ντόναλντ Τραμπ

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ρωτήθηκε μετά την ήττα των Μιλγουόκι Μπακς από τους Κλίβελαντ Καβαλίερς, για τα όσα είπε για εκείνον ο Ντόναλντ Τραμπ, σε ομιλία του στο Γουισκόνσιν.

Πριν από λίγες ώρες και ενόψει των εκλογών στις ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ επισκέφτηκε το Μιλγουόκι και πιο συγκεκριμένα το Γουισκόνσιν και στην ομιλία του έκανε ένα ρατσιστικό σχόλιο για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, σε μια πολιτεία που λατρεύει τον “Greek Freak”.

Χωρίς καν να χρησιμοποιήσει το επώνυμό του Έλληνα διεθνή μπασκετμπολίστα, ο Ρεπουμπλικανός υποψήφιος πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε, προκαλώντας αμηχανία στο συγκεντρωμένο πλήθος: «Η ομάδα σας είναι πολύ καλή. Θα έλεγα ότι ο Έλληνας είναι πραγματικά καλός παίκτης. Συμφωνείτε; Και πείτε μου. Ποιος είναι πιο Έλληνας; Ο Έλληνας ή εγώ; Θα έλεγα ότι είμαστε το ίδιο, σωστά;

Είναι πολύ καλός παίκτης, ίσως ο καλύτερος στο NBA. Ίσως είναι ο καλύτερος παίκτης. Λένε ότι είναι πολύ καλό παιδί επίσης. Αλλά με τη βοήθειά σας θα νικήσουμε την Κάμαλα Χάρις και θα ξανακάνουμε μεγάλη την Αμερική».

“Your team is very good. I would say the Greek is a seriously good player. And tell me, who has more Greek in them, the Greek or me? I think we have about the same. He is a great player. Maybe the best player in the NBA actually. He maybe the best player. He’s supposed to be a… pic.twitter.com/GTqi5Z62hN