Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκλεισε τα 27 του χρόνια και το γιόρτασε με μια νίκη επί των Καβαλίερς. Οι Μιλγουόκι Μπακς αλλά και οι Έλληνες ομογενείς του επιφύλαξαν κάποιες μικρές εκπλήξεις.

Μια… μικρή γιορτή για τον πρωταθλητή του ΝΒΑ, Γιάννη Αντετοκούνμπο, στήθηκε από τους Μιλγουόκι Μπακς στο «Fiserv Forum».

Στο ημίχρονο του αγώνα των “Ελαφιών” με τους Κλίβελαντ Καβαλίερς, από τα ηχεία του γηπέδου ακούστηκε συρτάκι, τη στιγμή που στο παρκέ χόρεψαν Έλληνες, φορώντας παραδοσιακές φορεσιές.

Όπως φαίνεται και από τις φωτογραφίες που έδωσαν οι ίδιοι οι Μπακς στη δημοσιότητα, πλήθος Ελλήνων βρέθηκαν στις εξέδρες του γηπέδου και περίμεναν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο μετά το τέλος του αγώνα, για να του ευχηθούν για τα 27α του γενέθλια.

Happy birthday to the MVP of our heart ❤️ the entire team of the Consulate of #Greece in Chicago travelled to #Milwaukee tonight to wave proudly the Greek flag 🇬🇷 #GreekNight #Bucks #Giannis @Giannis_An34 @Bucks pic.twitter.com/ZAACrDVesQ