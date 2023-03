Οι Μπακς πηγαίνουν από νίκη σε νίκη στο NBA, με την ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο να είναι το απόλυτο φαβορί για το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ, λίγο πριν το φινάλε της κανονικής περιόδου.

Οι Μπακς έχουν ρεκόρ 53-20 και τα ξημερώματα της Κυριακής (26/3) συγκρούονται με τους Νάγκετς. Σε περίπτωση νίκης της παρέας του Αντετοκούνμπο, η πρώτη θέση σε όλο το NBA δύσκολα θα χαθεί.

Το πρόγραμμα είναι, πάντως, βαρύ για τα Ελάφια που έχουν σερί εκτός έδρας παιχνίδια σε Δύση και Ανατολή.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν είχε συνειδητοποιήσει και όταν ενημερώθηκε από τους ρεπόρτερ το π΄γοραμμα των Μπακς δυσανασχέτησε.

“Είναι τέσσερα;”, απάντησε απορημένος, όταν κατάλαβε ότι θα αργήσει να επιστρέψει… σπίτι. Τουλάχιστον πήρε περισσότερα ρούχα μαζί του, όπου δήλωσε με χιούμορ ο Αντετοκούνμπο.

Giannis wishes he packed more clothes for the road trip! 😂



Never change, Giannis. Never change. #FearTheDeer | #NBA pic.twitter.com/epRbiuqp6J