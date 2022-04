Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν “υπερηχητικός” στο τέταρτο παιχνίδι των Μιλγουόκι Μπακς με τους Σικάγο Μπουλς για τα play off του NBA και ετοιμάζεται ήδη για τα ημιτελικά στην Ανατολή, όπου θα κοντραριστεί όπως όλα δείχνουν, με τους Μπόστον Σέλτικς.

Ο “Greek Freak” έκανε ηγετική εμφάνιση σε ένα ακόμη παιχνίδι χωρίς τον… διόσκουρό του, Κρις Μίντλετον και οδήγησε την ομάδα του με 32 πόντους, 17 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 2 τάπες, και 11/22 σουτ σε 34 λεπτά συμμετοχής στον αγώνα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε 10/19 δίποντα, 1/3 τρίποντα και 9/12 βολές, σε μία ακόμη εκπληκτική εμφάνιση στα play off του NBA για τους Μιλγουόκι Μπακς, οι οποίοι θέλουν μία ακόμη νίκη για να προκριθούν στον επόμενο γύρο.

🏀 FINAL SCORE THREAD 🏀 The @Bucks push their series lead to 3-1 powered by the 2-way play of Giannis Antetokounmpo! #FearTheDeer Giannis: 32 PTS, 17 REB, 7 AST, 2 BLK Grayson Allen: 27 PTS, 3 STL, 6 3PM #NBAPlayoffs presented by Google Pixel pic.twitter.com/IEhYn8Jq3k

With 32 points, 17 rebounds, & 7 assists today, Giannis Antetokounmpo moved past Charles Barkley & Russell Westbrook for the 3rd-most 30-point, 10-rebound, 5-assist playoff games since the merger.



Only Larry Bird & LeBron James have more. pic.twitter.com/A0IuDHfLQs