Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συνεχίζει με… σπασμένα φρένα και στο 2022, όμως αυτή τη φορά η τροεμρή του εμφάνιση δεν ήταν αρκετή για να αποτρέψει την ήττα των Μιλγουόκι Μπακς από τους Ντιτρόιτ Πίστονς.

Ο “Greek Freak” πρόσθεσε πάντως στη στατιστική του ένα ακόμη ματς με σχεδόν triple doube, αφού τελείωσε την αναμέτρηση με με 31 πόντους (με 11/17 δίποντα, 0/4 τρίποντα, 9/13 βολές), 10 ριμπάουντ και 7 ασίστ, έχοντας επίσης 1 κλέψιμο και τρία λάθη.

Ο MVP των περσινών τελικών του NBA βρίσκεται έτσι στην 3η θέση των σκόρερ του πρωταθλήματος (σε μέσο όρο), πίσω από Ντουράντ και Κάρι, ενώ είναι δεύτερος σε Efficiency, μετά τον Νίκολα Γιόκιτς.

