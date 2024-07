Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η τρομακτική εμφάνιση του Έλληνα σούπερ σταρ στο Δομινικανή Δημοκρατία – Ελλάδα

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρίσκεται σε τρομερή κατάσταση μετά τον τραυματισμό του που τον άφησε εκτός τους τελευταίους μήνες, δίνοντας ρεσιτάλ στην πρεμιέρα της Εθνικής Ελλάδας στο προολυμπιακό τουρνουά κόντρα στη Δομινικανή Δημοκρατία στο ΣΕΦ.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έδωσε μία τρομερή παράσταση στο πρώτο παιχνίδι της Εθνικής Ελλάδας στο προολυμπιακό τουρνουά του ΣΕΦ, οδηγώντας εκ του ασφαλούς τη γαλανόλευκη στην άνετη νίκη (109-82) επί της Δομινικανής Δημοκρατίας.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ του NBA πάτησε παρκέ μόλις για 18 λεπτά και πρόλαβε να σημειώσει 32 πόντους χωρίς να χάσει σουτ! Είχε 10/10 δίποντα και 1/1 τρίποντο, ενώ έχασε 4 βολές (9/13).

How’s the weather up there Giannis?#FIBAOQT x @hellenicbf pic.twitter.com/fHmOQo1a8z