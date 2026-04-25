Γιάννης Αντετοκούνμπο και Ρίτσαρντ Σιάο έφτασαν μαζί στο Αλεξάνδρειο για το Άρης Betsson – Πανιώνιος, στα κίτρινα η μητέρα του Βερόνικα

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο… is in th building! Ο Άρης Betsson υποδέχεται τον Πανιώνιο (25.04.2026, 18:15) για την τελευταία αγωνιστική της GBL με την παρουσία του “Greek freak” στην έδρα των “κίτρινων” να επισκιάζει ακόμα και την αναμέτρηση.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έφτασε στην έδρα του Άρη Betsson με ένα μαύρο βανάκι, συνοδευόμενος από τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ, Ρίτσαρντ Σιάο, τη μητέρα του Βερόνικα, αλλά και τον αδερφό του, Θανάση.

Άξιο αναφοράς, η Βερόνικα Αντετοκούνμπο κρατούσε στα χέρια της μια κίτρινη τσάντα, ασορτί με ένα κίτρινο παντελόνι, στα χρώματα του Άρη. Οι Antetokounbros θα παρακολουθήσουν από κοντά τον Κώστα Αντετοκούνμπο, ο οποίος εδώ και κάποιους μήνες αγωνίζεται στους Θεσσαλονικείς.

Ο κόσμος που βρέθηκε στο σημείο δεν σταμάτησε να φωνάζει την ιαχή “Άρης, Άρης, οέ, οέ, οέ” ενώ ήταν αρκετοί αυτοί που ζήτησαν από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, να βγουν μια φωτογραφία.

Έφτασε στο Αλεξάνδρειο ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Μαζί του ο Ρίτσαρντ Σιάο, ο Θανάσης Αντετοκούνμπο και η Βερόνικα Αντετοκούνμπο! pic.twitter.com/khSWFWr6cc — SPORT24 (@sport24) April 25, 2026

Θυμίζουμε ότι το Άρης Betsson – Πανιώνιος θα παρακολουθήσει από κοντά και ο θρύλος του μπάσκετ, Νίκος Γκάλης, ο οποίος αποδέχθηκε την πρόσκληση των “κίτρινων”. Η συνάντησή του με τον Γιάννη Αντρτοκούνμπο και τον Ρίτσαρντ Σιάο, αναμένεται να τραβήξει τα… φώτα!