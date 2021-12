Όλο το Μιλγουόκι βρίσκεται στα… πόδια του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Με αφορμή τα 27α γενέθλια του “Greek freak”, η εταιρία μεταφορών MCTS αποφάσισε να κάνει μια ιδιαίτερη κίνηση

Όπως ανακοινώθηκε στο twitter της εταιρίας, που είναι χρόνια υπεύθυνη για τα δρομολόγια των λεωφορείων στην πόλη του Μιλγουόκι, το δρομολόγιο 34 (ο αριθμός της φανέλας του Αντετοκούνμπο) θα ονομάζεται πλέον «Giannis Line» προς τιμήν του «Greek Freak».

Υπερβολικό ή όχι, το μόνο σίγουρο είναι ότι οι πάντες στο Μιλγουίκι λατρεύουν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, τον άνθρωπο που τους έβγαλε από την μπασκετική αφάνεια και τους επανέφερε στην κορυφή του ΝΒΑ μετά το ιστορικό τους πρώτο πρωτάθλημα, το 1971.

To celebrate all @Giannis_An34 has done for the @Bucks and our community, we’ve named an honorary route after him – the Giannis Line! Happy birthday, Giannis! 🥳🎉🎁🚌



