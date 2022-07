Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι πλέον διάσημος για τα ανέκδοτά του, αφού συνηθίζει να λέει και από ένα μετά από κάθε νίκη των Μιλγουόκι Μπακς, στη συνέντευξη Τύπου.

Ούτε οι διακοπές του ήταν όμως αρκετές για να τον σταματήσουν, αφού ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επανήλθε με ένα νέο ανέκδοτο και πρωταγωνίστρια τη σύντροφό του Μαράια, την οποία εμφάνισε στο σχετικό video.

«Την πρώτη φορά που άκουσα ότι η γυναίκα μου με απατά, ήταν δύσκολο να το χωνέψω. Μου έγραψε σε μήνυμα ‘θα επιστρέψω σε 10-15 λεπτά, μαξ. Και απαντάω “Ποιος διάολο είναι ο Μαξ”; Το όνομά μου είναι Γιάννης», είπε γελώντας ο MVP των τελικών του NBA το 2021.

“First time I heard that my wife was cheating on me was kind of like a hard pill to swallow. She texted me back, she was like, ‘I’ll be back in like 10-15 minutes max.’ And I was like, ‘Who the hell is Max? My name is Giannis.'” 😂



