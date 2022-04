Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο λατρεύεται πλέον σαν… θεός στο Μιλγουόκι και η μορφή του θα βρίσκεται πια και σε ένα γιγαντιαίο γκράφιτι στο κέντρο της πόλης.

Σε συνεργασία με τους Μπακς ο οργανισμός “Downtown Milwaukee” δημιουργεί ένα έργο τέχνης με τη μορφή του ηγέτη των “ελαφιών” και περσινού MVP των τελικών του NBA.

Το γκράφιτι έχει ήδη αρχίσει να παίρνει μορφή και οι διαστάσεις του είναι 16 επί 17 μέτρα, καλύπτοντας τρεις ορόφους στο σχετικό κτίριο. Οι εικόνες που έχουν δημοσιευθεί δε, είναι πραγματικά εντυπωσιακές.

🎨Painted by nationally known contemporary artist Mauricio Ramirez – @MauricioPaints -, the 54’ by 56’ three-story artwork is on the east facade of the 600 EAST building, located at 600 E. Wisconsin Avenue in beautiful Downtown #Milwaukee. https://t.co/E5NvsFsmZV pic.twitter.com/pBeAxwR4OH