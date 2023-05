Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν κατάφερε να “μαγέψει” ξανά εντός παρκέ στα play offs του NBA, αλλά “έκλεψε” για μία ακόμη φορά την παράσταση με τις δηλώσεις του μετά τον αποκλεισμό των Μιλγουόκι Μπακς από τους Μαϊάμι Χιτ.

Μέσα σε λίγα λεπτά στη συνέντευξη Τύπου, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ανέδειξε με τον καλύτερο τρόπο το πνεύμα του αθλητισμού και τη λανθασμένη οπτική πολλών MME και οπαδών, κερδίζοντας το… χειροκρότημα από όλους.

Ακόμη και σπουδαία ονόματα του αθλητισμού, όπως ο Κάρλο Αντσελότι, ο Μάσιμο Αλέγκρι, ο Στιβ Κερ, ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ και ο Ντάρβιν Χαμ, “υποκλίθηκαν” στον σπουδαίο Έλληνα αθλητή και οι Μιλγουόκι Μπακς γεμάτοι περηφάνια για τον ηγέτη τους, δημιούργησαν ένα σχετικό video και το δημοσίευσαν στα social media της ομάδας.

Allegri, Ancelotti, Barkley, Ham, Kerr.



Giannis’ profound press conference last week resonated around the sports world. pic.twitter.com/ulM7rtvVpj