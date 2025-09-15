Αθλητικά

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Οι συγκινητικές φωτογραφίες που ανέβασε μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου

Ευτυχισμένος και με δάκρυα στα μάτια, ο «Greek Freak» απόλαυσε την μεγάλη κατάκτηση της Εθνικής Ελλάδος μαζί με την οικογένειά του και τους συμπαίκτες του
Γιάννης Αντετοκούνμπο
Ivica Veselinov / MN Press Photo / Eurokinissi

Μία φωτογραφία λένε ισούται με 100 λέξεις. Φανταστείτε πόσα «είπε» ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με 10 μοναδικά στιγμιότυπα που ανέβασε στα social media μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο EuroBasket.

Η Εθνική Ελλάδος του Γιάννη Σπανούλη, κατάφερε το βράδυ του Σαββάτου (14.09.2025) να κερδίσει τη Φιλανδία με 92-89 και να κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο στο EuroBasket, το πρώτο μετά από 16 χρόνια. Η χαρά των παικτών -και όλης της Ελλάδας- είναι απερίγραπτη. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ωστόσο, είπε με τη νέα του ανάρτηση να ρίξει φως στους αφανείς του «ήρωες» του: την οικογένειά του.

Ο «Greek Freak», ο ένας από τους καλύτερους μπασκετμπολίστες του κόσμου, ανέβασε φωτογραφίες με την μητέρα του, την σύζυγό του και τα παιδιά τους αλλά και τα αδέλφια του.

Από τα καρέ δεν μπορούσαν να λείπουν και οι συμπαίκτες του που κρατούν με περηφάνεια το χάλκινο μετάλλιο για την Ελλάδα τους.

Μία από τις πιο συγκλονιστικές στιγμές είναι και αυτή που έχει τυλιχθεί περήφανα με την γαλανόλευκη.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Giannis Ugo Antetokounmpo (@giannis_an34)

«Είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα στη ζωή μου», ήταν το πρώτο σχόλιο του Γιάννη Αντετοκούνμπο μετά την επιτυχημένη εμφάνιση της Εθνικής Ελλάδος στο EuroBasket.

