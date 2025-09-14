Εθνική μπάσκετ: Το ιστορικό χάλκινο μετάλλιο, οι συγκλονιστικές στιγμές για την οικογένεια Αντετοκούνμπο και ο «Μίδας» Σπανούλης

Η «επίσημη αγαπημένη» της Ελλάδας ξανά στο βάθρο! Η Εθνική μπάσκετ του Βασίλη Σπανούλη και του Γιάννη Αντετοκούνμπο κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Eurobasket, το πρώτο μετά από 16 ολόκληρα χρόνια, επιτρέποντας στον Κώστας Σλούκα και τον Κώστα Παπανικολάου να πανηγυρίσουν και μία μεγάλη εθνική επιτυχία.

Παρότι έκανε «θρίλερ» το μικρό τελικό του Eurobasket με τη Φινλανδία, η Εθνική μπάσκετ της Ελλάδας κατάφερε να φθάσει στη νίκη με 92-89, χάρη στη σπουδαία εμφάνιση του ηγέτη της, Γιάννη Αντετοκούνμπο, αλλά και την κατάθεση… ψυχής από όλους του παίκτες του Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος και πρόσθεσε μία ακόμη διάκριση στην τεράστια καριέρα του.

Η Εθνική μας Ομάδα πήγε ως αουτσάιντερ στο φετινό Eurobasket, αλλά με το πνεύμα νικητή των πρωταγωνιστών της και καταθέτοντας τον… ιδρώτα της στο παρκέ, ανέβηκε στο βάθρο στη Λετονία και επιστρέφει θριαμβεύτρια στην Ελλάδα.

Χάλκινο μετάλλιο κόντρα σε όλους στο Eurobasket

Η Εθνική Ελλάδας ξεκίνησε το φετινό Eurobasket μέσα σε αμφισβήτηση για την ποιότητα του ρόστερ της, έχοντας και σημαντικές απουσίες με τους Καλάθη, Παπαγιάννη και Ρογκαβόπουλο, αλλά και χαμηλές προσδοκίες για την παρουσία της σε Κύπρο και Λετονία.

Μετά την ήττα από τη Βοσνία και τη νίκη “θρίλερ” κόντρα στη νεανική Ισπανία, η Εθνική Ελλάδας βρέθηκε ως φαβορί κόντρα στο Ισραήλ και τη Λιθουανία στα νοκ άουτ και οι άνετες νίκες της ξεχάστηκαν γρήγορα μετά τη “βαριά” ήττα από την Τουρκία στον ημιτελικό, με την κριτική να είναι “σκληρή” τόσο για την ομάδα, όσο και για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

“I don’t like being famous, I just like basketball.”



Giannis with a GOAT post-game speech. #EuroBasket #MakeYourMark pic.twitter.com/cks33sArN4 — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 14, 2025

Ο Greek Freak “απάντησε” όμως με μία επιβλητική εμφάνιση στο μικρό τελικό και με 30 πόντους (9/11 δίποντα, 11/15 βολές), 17 ριμπάουντ και 6 ασίστ οδήγησε την Εθνική Ελλάδας σε ένα πολυαναμενόμενο μετάλλιο.

Παρότι για ένα ακόμη παιχνίδι χρειάστηκε να “παλέψει” και κόντρα στη διαιτησία που έκανε ντέρμπι το ματς με τη Φινλανδία στα τελευταία λεπτά, η Εθνική Ελλάδας ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου και επανήλθε στις επιτυχίες μετά από 16 ολόκληρα χρόνια και το χάλκινο μετάλλιο του 2009.

Τα δάκρυα και το «πάρτι» στο τέλος του αγώνα

Τη νίκη της Ελλάδας επί της Φινλανδίας στον μικρό τελικό του Eurobasket, ακολούθησαν συγκλονιστικές στιγμές, με τους παίκτες να πανηγυρίζουν συγκινημένοι τη μεγάλη επιτυχία της Εθνικής Ομάδας. Τα «φώτα» έπεσαν στον Κώστα Σλούκα και τον Κώστα Παπανικολάου που είδαν τους κόπους τους να δικαιώνονται μετά από προσπάθειες πολλών ετών με τη γαλανόλευκη φανέλα, αλλά και στα αδέρφια Αντετοκούνμπο και ειδικά στον εκπληκτικό Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο “Greek Freak” μετά από μία τεράστια καριέρα στο NBA, κατάφερε να πανηγυρίσει για πρώτη φορά και με την Εθνική Ελλάδας, την οποία και υπηρετεί από μικρό παιδί, όταν ακόμη φορούσε τη φανέλα του Φιλαθλητικού στην Α2 κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη FIBA EuroBasket (@eurobasket)

Ο σούπερ σταρ του παγκόσμιου μπάσκετ, με τη “μυθική” πορεία στο άθλημα και τα συμβόλαια εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, ξέσπασε σε λυγμούς μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου με την Ελλάδα και αγκαλιά με ολόκληρη την οικογένειά του, πανηγύρισε μία στιγμή που περίμενε καιρό ως… κερασάκι στην ανεπανάληπτη ζωή του.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πρωταγωνίστησε στη συνέχεια και στο «πάρτι» για τη νέα μεγάλη επιτυχία της Εθνικής Ομάδας, κάνοντας live στο instagram μέσα από τα αποδυτήρια, όπου ο Κώστας Σλούκας χόρεψε ημίγυμνος, ενώ όλοι οι παίκτες έγιναν ένα κουβάρι, με τον Θανάση Αντετοκούνμπο να τους λούζει με σαμπάνια και τον Βασίλη Σπανούλη να δέχεται την αποθέωση από την ομάδα του.

Η Εθνική Ελλάδας της οικογένειας Αντετοκούνμπο

Η οικογένεια Αντετοκούνμπο ήταν πρωταγωνίστρια καθόλη τη διάρκεια του Eurobasket, τόσο μέσα όσο και έξω από τα παρκέ. Ο Θανάσης, ο Κώστας και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκαναν ό,τι περνούσε από το χέρι τους για να φθάσει η Εθνική Ελλάδας στην κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στη Λετονία, προσφέροντας και μία σειρά από highlights στη διοργάνωση.

Εκτός παρκέ, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν η απόλυτη ατραξιόν του Eurobasket, ως ένα από τα μεγαλύτερα αστέρια του κόσμου, αλλά τα “φώτα” κέρδισαν πολλές φορές και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας. Η μητέρα των τριών αθλητών, Βερόνικα, η σύζυγος του “Greek Freak”, Μαράια, αλλά και η… νέα γενιά με τα παιδιά τους, ήταν από τους πρωταγωνιστές της Εθνικής Ομάδας στην κερκίδα.

Giannis is singing with the fans and mom Veronica joins with Kostas! WHAT A MOMEN



What it means to Giannis and the ENTIRE Antetokounmpo family #EuroBasket @athletiko_gr pic.twitter.com/iAETWcTmaG — valiapilianidi (@valiapilianidi) September 14, 2025

Μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου δε, συμμετείχαν στο “γλέντι” για τη σπουδαία διάκριση, που φέρει σίγουρα και την… υπογραφή Αντετοκούνμπο. Η οικογένεια που βρέθηκε στην Ελλάδα για μία καλύτερη ζωή, έφθασε να πανηγυρίζει μαζί με ολόκληρη τη χώρα, μία μεγάλη επιτυχία για τον ελληνικό αθλητισμό.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Kostas Antetokounmpo (@kostas__ante37)

Ο Βασίλης Σπανούλης συνεχίζει να γράφει ιστορία

Εκτός από τους τρεις Αντετοκούνμπο, τον φοβερό Τολιόπουλο, τους συγκινητικούς Παπανικολάου και Σλούκα, τον Μήτογλου των μεγάλων στιγμών, τον «καυτό» Ντόρσεϊ, τον ανερχόμενο Σαμοντούροφ και τους υπόλοιπους «στρατιώτες» της Εθνικής Ελλάδας, για την επιτυχία της ομάδας έπαιξε καθοριστικό ρόλο και ο… Μίδας Βασίλης Σπανούλης.

Ο «στρατηγός» της Εθνικής Ομάδας συνεχίζει να γράφει ιστορία τόσο σε συλλογικό επίπεδο, όσο και σε εθνικό επίπεδο. Μετά από μία σπουδαία καριέρα ως αθλητής, ο Βασίλης Σπανούλης αποφάσισε να γίνει προπονητής και έχει ήδη αρχίσει να ενισχύει το παλμαρέ του. Μετά τον τελικό της Euroleague με τη Μονακό και τη συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες με τη “γαλανόλευκη”, ο… Kill Bill οδήγησε την Ελλάδα και στο χάλκινο μετάλλιο στο Eurobasket.

Από το 2009 και μετά, όταν και είχε ο ίδιος κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο ως παίκτης, η Εθνική μπάσκετ αγνοούσε μία αντίστοιχη επιτυχία και έπρεπε να έρθει ξανά αυτός να την ανεβάσει στο βάθρο. Δικαίως άκουσε έτσι το όνομά του από τους παίκτες στα αποδυτήρια, αλλά και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να λέει ότι θα παίζει στην Εθνική Ελλάδας, όσο ο Βασίλης Σπανούλης είναι στον πάγκο της.