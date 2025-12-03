Γιάννης Αντετοκούνμπο: Όλες οι φορές που συζητήθηκε η αποχώρησή του από τους Μπακς

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει ξεσηκώσει μεγάλη κουβέντα σε όλον τον κόσμο του μπάσκετ μετά τη διαγραφή των περισσότερων φωτογραφιών του με τους Μπακς από το instagram και το X, με τα σενάρια αποχώρησης να έχουν «φουντώσει».

Στο παρελθόν έχει απασχολήσει ξανά με παρόμοια σενάρια τον αθλητικό κόσμο, καθώς ακόμα μία φορά έχει κινηθεί στα social media με τρόπο που έφερε αμφιβολίες στους φιλάθλους των Μιλγουόκι Μπακς, αλλά και τα σενάρια που έχουν δημιουργηθεί γύρω από το όνομά του στο πέρασμα των χρόνων είναι πολλά.

Η πρώτη φορά που ο Γιάννης Αντετοκούνμπο προκάλεσε σοκ στους φίλους των Μιλγουόκι Μπακς ήταν στις 12 Σεπτεμβρίου του 2020. Τότε, είχε κάνει unfollow όλους τους συμπαίκτες αλλά και την ομάδα του Μιλγουόκι από τα social media και είχε προκαλέσει έντονη κουβέντα σχετικά με το μέλλον του στην ομάδα.

Η συμπόρευσή του με την ομάδα τότε όπως είναι γνωστό δεν χάλασε και στο τέλος εκείνης της χρονιάς κατέκτησε τον πρώτο τίτλο των Μπακς μετά από 50 χρόνια και την κατάκτηση του 1971 με μπροστάρη τον Αμντούλ Τζαμπάρ τότε.

Κατά τη διάρκεια των χρόνων ανάμεσα στο πρώτο (12 Σεπτεμβρίου του 2020) μέχρι το τελευταίο (2 Δεκμεβρίου 2025) έχουν υπάρξει αρκετές φορές σενάρια για αποχώρηση του Γιάννη από την ομάδα του Μιλγουόκι.

Τα δύο τελευταία καλοκαίρια που τα «ελάφια» έχουν καθοδική πορεία, πάντα ακούγονται φήμες ότι ο Γιάννης θέλει να αποχωρήσει. Μάλιστα, το Μάιο του 2025 οι μάνατζέρ του, σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια (NBA insider) είχαν ραντεβού με τους Μπακς για να μιλήσουν για το μέλλον του Έλληνα σταρ.

Ο Γιαννης δεν αποχώρησε και όπως δήλωσε το Σεπτέμβριο σε συνέντευξή του, ελπίζει πως δε θα χρειαστεί να γίνει ανταλλαγή από τους Μπακς, όμως περιμένει ένα τέτοιο ενδεχόμενο (μετά από ερώτηση για τον Λούκα Ντόντσιτς και την απρόσμενη ανταλλαγή του από τους Μάβερικς στους Λέικερς).

Στις 7 Οκτωβρίου του 2025 είχαν κυκλοφορήσει έντονα σενάρια ότι ο Γιάννης έχει τονίσει ότι η μόνη ομάδα που θα πήγαινε σε πιθανό σενάριο ανταλλαγής θα ήταν οι Νικς και πάλι με πηγή τον έμπιστο Σαμς Σαράνια από την αντίπερα όχθη του Ατλαντικού.

New York emerged as the only team Giannis Antetokounmpo desired outside of Milwaukee in the offseason, sources told ESPN, and the Knicks and Bucks engaged in talks for a window of time.



Inside the clouds leaving Giannis’ future hanging in the balance: https://t.co/yxcmDnzQ6K — Shams Charania (@ShamsCharania) October 7, 2025

Το τελευταίο χτύπημα του Γιάννη στα social media ήταν χθες (2 Δεκεμβρίου 2025) όπου έσβησε όλες τις δημοσιεύσεις του με τους Μπακς εκτός από αυτές των τίτλων που έχει κατακτήσει. Οι συζητήσεις γύρω από την αποχώρησή του φούντωσαν και τα σενάρια για ενδιαφέρον των Νικς, Λέικερς και Σπερς, μεταξύ άλλων, είναι πολλά και είναι πιθανό στις 15 Δεκεμβρίου που ξεκινάει η περίοδος ανταλλαγών να δούμε προτάσεις από ενδιαφερόμενους.