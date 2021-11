Τα αποσπάσματα από τη συνέντευξη του Γιάννη Αντετοκούνμποι στο GQ βγάζουν… ατάκες. Ο “Greek freak” αναφέρθηκε στην ψυχολογική πίεση που δέχθηκε το τελευταίο διάστημα η τενίστρια, Ναόμι Οσάκα, για να σχολιάσει την δική του περίπτωση.

Βλέποντας πρόσφατα ένα ντοκιμαντέρ για την Ναόμι Οσάκα, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο φάνηκε να… συμπάσχει με όσα βιώνει η πασίγνωστη τενίστρια το τελευταίο διάστημα και τις προκλήσεις που προέκυψαν στην καριέρα της.

«Ξεκίνησα να παίζω επαγγελματικά στα 18 μου. Όταν είσαι τόσο νέος και κάνεις κάτι τέτοιο, ο κόσμος δεν μπορεί να καταλάβει το μέγεθος της πίεσης επειδή στο τέλος της ημέρας, δεν πρέπει μόνο να παίζεις καλά και να είσαι ο καλύτερος, έχεις και έναν μεγάλο χορηγό που πρέπει να κουβαλάς στους γ@μ@μένους ώμους σου. Έχει την πατρίδα της, την Ιαπωνία που πρέπει να κουβαλάει στους ώμους της (σ.σ.: μιλώντας για τον Οσάκα). Ή την Ελλάδα, στη δική μου περίπτωση. Έχεις όλους αυτούς τους ανθρώπους, τους οποίους πρέπει να φροντίσεις» αναφέρει το “The Athletic” στο απόσπασμα των δηλώσεων του “Greek freak” στο “GQ”.

