Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αναδείχθηκε πρώτος στην ψηφοφορία για το All Star Game στην Περιφέρεια της Ανατολής και μαζί με τον Λεμπρόν Τζέιμς θα είναι οι δύο αρχηγοί που θα επιλέξουν τις ομάδες.

Με αυτό το σύστημα μάλιστα, ο Λεμπρόν Τζέιμς δεν έχει χάσει ποτέ στο All Star Game και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σχολίασε ακριβώς αυτό, βάζοντας ως στόχο την πρώτη ήττα του “Βασιλιά”.

Πιο συγκεκριμένα, ο Greek Freak ρωτήθηκε για την πρωτιά του στην ψηφοφορία της Ανατολής και τόνισε τα εξής: «Ο στόχος μου είναι πολύ-πολύ απλός. Προφανώς ο Τζρου Χόλιντεϊ θα είναι στην ομάδα μου, το ξέρουμε αυτό. Δεν ξέρω πως θα προχωρήσει η διαδικασία όμως ο Τζρου θα είναι στην ομάδα μου σε κάθε περίπτωση. Το να τον έχω στα αποδυτήρια και να ζήσω την εμπειρία μαζί του θα είναι υπέροχο. Ο στόχος είναι να κερδίσω την ομάδα του ΛεΜπρόν. Λένε ότι ο GM ΛεΜπρόν δεν έχει χάσει ποτέ σε All-Star Game, ελπίζω να χάσει για πρώτη φορά».

