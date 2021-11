Ιστορική βραδιά με double-double για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, παρά την ήττα των Μιλγουόκι Μπακς στην έδρα των Ουάσινγκτον Γουίζαρντς.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν και πάλι εξαιρετικός αλλά… μόνος, στην ήττα των Μιλγουόκι Μπακς στην έδρα των Γουίζαρντς (101-94).

Ο “Greek freak” ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 29 πόντους (12/22 δίποντα, 0/4 τρίποντα, 5/12 βολές), 18 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 3 κλεψίματα, 1 μπλοκ και 3 λάθη σε 39 λεπτά συμμετοχής. Μάλιστα, έφτασε τις 2.692 ασίστ στην καριέρα του και έγινε ο δεύτερος πασέρ στην ιστορία των Μπακς ξεπερνώντας τον Σίντνεϊ Μόνκριφ (2.689). Το συγκεκριμένο ήταν το 6ο του double-double στη σεζόν.

«Έχουμε ακόμα 72 αγώνες για να γίνουμε καλύτεροι» σχολίασε στα social media ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μετά την έκτη ήττα των Μπακς στο φετινό πρωτάθλημα.

72 games to get better 💪🏾 pic.twitter.com/c61XaxtAYQ