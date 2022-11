Οι Μπακς δεν κατάφεραν να κερδίσουν τους Σίξερς, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να είναι πολύ άστοχος στις βολές (4/15).

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ιδιαίτερα θυμωμένος με τον εαυτό του, καθώς δεν μπόρεσε να βάλει τις βολές στο παιχνίδι των Μπακς με τους Σίξερς, με αποτέλεσμα η ομάδα του να ηττηθεί.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Έλληνας σούπερ σταρ έμεινε παραπάνω στο γήπεδο για να εκτελέσει βολές. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, όμως, δεν μπόρεσε να περιορίσει τα νεύρα του, ξεσπώντας σε μια σκάλα που τον εμπόδιζε, δείχνοντας την απογοήτευσή του για το κακό ποσοστό που είχε στις βολές στο παιχνίδι κόντρα στους Σίξερς.

Η κίνηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο προκάλεσε αντιδράσεις στα social media, με αρκετούς να κάνουν λόγο για έλλειψη σεβασμού προς το προσωπικό του γηπέδου. Δεν ήταν λίγοι, βέβαια, και αυτοί που τον υποστήριξαν, τονίζοντας πως ο Γιάννης ήθελε απλά να κάνει προπόνηση και να βελτιωθεί.

King didn’t wrap up, he went back out to practice FTs after the loss and these mfs won’t let him shoot. Tip every damn ladder. @Giannis_An34 inspires me like crazy. 🔥 https://t.co/a2EkWIVXfX

My boi @Giannis_An34 was pissed at how he shot free throws tonight’s losing effort against and the @sixers employees was hatin on him getting some free throw practice in!!!



Is #Giannis wrong for feeling disrespected while interrupting his free throw practice???#milwaukeebucks pic.twitter.com/EFee6c1C85