Γιάννης Αντετοκούνμπο: Το μήνυμά του για τη γιορτή του πατέρα – Δεν ξεχνά τον μπαμπά του που πέθανε το 2017

Μήνυμα για τη γιορτή του πατέρα ανέβασε στο Χ (πρώην Twitter) ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Ο αστέρας του NBA δεν ξεχνά τον πατέρα του, Τσαρλς, που «έφυγε» από τη ζωή το 2017.

«Χρόνια πολλά σε όλους τους μπαμπάδες! Σε ευχαριστώ που είσαι πάντα εκεί για μένα μπαμπά», έγραψε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στο Χ για τη γιορτή του πατέρα την Κυριακή 16 Ιουνίου.

Happy Father’s Day to all the dads! Thank you for always being there for me dad 🤎