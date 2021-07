Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι πια πρωταθλητής του NBA και στην πρώτη του συνέντευξη στο ESPN μετά την κατάκτηση του τίτλου, τόνισε ότι όταν ήταν παιδί στην Ελλάδα δεν μπορούσε ούτε να φανταστεί κάτι τέτοιο.

Ο “Greek Freak” εξήγησε γιατί δεν ήθελε να τον φωνάζουν MVP πριν πάρει το πρωτάθλημα στο NBA, ενώ σχολίασε ξανά και την επιλογή του να μείνει στο Μιλγουόκι αντί να αναζητήσει μία… superteam κάπου αλλού.

«Πάντα ήθελα να γίνω πρωταθλητής. Νιώθω ότι αν συνέχιζα να ακούω τη λέξη «MVP» θα συμβιβαζόμουν και δε θα δούλευα για να γίνω καλύτερος. Ποτέ δεν ήθελα να είμαι ο MVP, ήθελα να είμαι πρωταθλητής. Δεν ήθελα να νιώσω ότι από τότε που πήρα του MVP, άλλαξε κάτι.

Όλοι ξέρουν ποιος είμαι, έχω φτιάξει το όνομα μου στο πρωτάθλημα, αλλά πάντα ήθελα να δουλεύω όσο το δυνατόν περισσότερο, πάντα ήθελα να γίνω πρωταθλητής και είπα να μη με αποκαλούν ΜVP, μέχρι να γίνω πρωταθλητής. Αυτός είμαι. Αυτό μου επιτρέπει να είμαι σε αυτήν τη θέση αυτήν τη στιγμή, αυτή η νοοτροπία. Και δεν την αλλάζω».

Για τα συναισθήματα που έφερε στους φιλάθλους του Μιλγουόκι: «Είναι υπέροχο το συναίσθημα. Το πετύχαμε για τους ανθρώπους που μας πίστεψαν. Μπορεί να μην κερδίσουμε ποτέ κι άλλο πρωτάθλημα. Το καταφέραμε όμως, κάναμε αυτό που έπρεπε και προτιμώ να κερδίσω ένα με αυτόν τον τρόπο, από το να πάω κάπου αλλού, σε μία «superteam» και να κερδίσω δύο-τρία πρωταθλήματα. Ερχόμενος στην πόλη ήξερα ότι πρέπει να γίνω καλύτερος. Νιώθω άνετα με την απόφαση που πήρα, χαρούμενος που μένω στην πόλη».

Για το παιδί από την Ελλάδα και το που έφτασε: «Το παιδί από την Ελλάδα, δεν το πιστεύει αυτό που συμβαίνει. Αυτό είναι το τρελό! Ήταν ένα μεγάλο ταξίδι, αλλά εκείνο το παιχνίδι, δε σκέφτηκε ποτέ ότι μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Πρέπει όμως να συνεχίσω να κάνω αυτό που έκανε το παιδί από την Ελλάδα. Να δουλεύω πάρα πολύ και αυτό θα συνεχίσω να κάνω».

“We might never win another one. It’s fine. We did it. We did what we’re supposed to do. And I’d rather do it this way — win one this way than go somewhere else in a super team and win two or three.” @SportsCenter conversation with Finals MVP Giannis Antetokounmpo: pic.twitter.com/6z5U7IyydH