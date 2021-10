Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έδειξε να έχει βελτιώσει το σουτ του στην Preseason του NBA, ενθουσιάζοντας τους οπαδούς του και… τρομάζοντας τους αντιπάλους του ενόψει της νέας σεζόν.

Ο “Greek Freak” προέρχεται από την κατάκτηση του πρωταθλήματος με τους Μιλγουόκι Μπακς και μάλιστα ως MVP των τελικών, με το ιστορικό παιχνίδι των 50 πόντων στο έκτο και καθοριστικό ματς κόντρα στους Φοίνιξ Σανς.

Ως εκ τούτου, η πιθανή περαιτέρω βελτίωση του παιχνιδιού του, έχει προκαλέσει ήδη παροξυσμό στα social media. Ο Αντετοκούνμπο ευστόχησε σε 5 από τα μόλις 7 μακρινά του σουτ στα παιχνίδια πριν την έναρξη της σεζόν, αλλά αυτό ήταν αρκετό για να… εκτοξεύσει τις προσδοκίες για εκείνον, καθώς συνδυάστηκε και με την εμφανώς καλύτερη εκτέλεση.

In preseason, Giannis shot 4/6 from three over 3 games. Yes that is a tiny sample size, but his form looks significantly improved. He has also been knocking down the mid-range. Will be interesting to see if it sticks.#NBATwitter #FearTheDeer pic.twitter.com/j5RhBETsYr