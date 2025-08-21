Γιάννης Κώτσιρας: «Θα ήθελα να ζήσω στα 80s, χωρίς κινητά και social media, στην εποχή της αλάνας»

Ο Γιάννης Κώτσιρας έχει μπροστά του (21/08/25, 21:00, Live από το Newsit.gr) το Παναθηναϊκός – Σάμσουνσπορ για τα πλέι οφ του Europa League και μίλησε στο MatchDay Mag του αγώνα, αλλά έδωσε μία τελείως διαφορετική συνέντευξη.

Οι ερωτήσεις για τον Γιάννη Κώτσιρα δεν είχαν σχέση μόνο για το ποδόσφαιρο και έτσι, ο εκ των αρχηγών του Παναθηναϊκού, έδωσε μία σειρά από ενδιαφέρουσες απαντήσεις για τις προτιμήσεις του και τη ζωή του.

Η συνέντευξη του Κώτσιρα

Αν υπήρχε χρονομηχανή σε ποια εποχή θα ήθελες να ταξιδέψεις;

«Στα 80s! Χωρίς κινητά και social media. Στην εποχή της αλάνας! Χωρίς τόσο μεγάλη επικινδυνότητα και εγκληματικότητα όπως σήμερα».

Αν δεν ήσουν ποδοσφαιριστής, τι θα ήσουν;

«Διευθυντής τράπεζας! Έχω σπουδάσει οικονομικά άλλωστε…»

Ποιο παιχνίδι θα ήθελες να διαγράψεις και να το ξαναπαίξεις;

«Το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη που χάθηκε το πρωτάθλημα…».

Ποια στιγμή στην καριέρα σου θα ήθελες να ξαναζήσεις όπως ακριβώς ήταν;

«Την κατάκτηση των δύο Κυπέλλων!».

Ποιας ομάδας θα ήθελες να ήσουν μέλος;

«Της Μπαρτσελόνα του Γκουαρντιόλα με τριάδα Ινιέστα, Τσάβι και Μπουσκέτς».

Με ποιον θα ήθελες να είσαι συμπαίκτης;

«Ινιέστα!».

Ποιος είναι ο δυσκολότερος αντίπαλος που έχεις αντιμετωπίσει;

«Ο Ποντένσε».

Ποιο διάσημο πρόσωπο θα καλούσες σε δείπνο;

«Τον Γιόχαν Κρόιφ».

Σε ποια ταινία/σειρά θα ήθελες να πρωταγωνιστείς;

«Σε κάποια σειρά με τον Γιάννη Μπέζο… Στο Ευτυχισμένοι Μαζί!».

Ένας μεγάλος μελλοντικός ταξιδιωτικός προορισμός;

«Ηνωμένες Πολιτείες!».

Αν έμπαινες στο γήπεδο με δικό σου τραγούδι, τι θα διάλεγες;

«Το Live Is Life!».

Αν ήσουν σεφ τι θα μαγείρευες στους συμπαίκτες σου;

«Κανελόνια με κιμά».

Ποιο είναι το μεγαλύτερο προτέρημα αλλά και το μεγαλύτερο ελάττωμά σου;

«Είμαι ανοιχτός και γενναιόδωρος. Προσπαθώ να βοηθάω τους ανθρώπους. Απ’ την άλλη, αναλύω πολύ τα πράγματα. Τα σκέφτομαι πολύ περισσότερο απ’ όσο πρέπει».

Ποια είναι η μεγαλύτερη θυσία που έχεις κάνει για το ποδόσφαιρο;

«Όταν είσαι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής δεν έχεις πολύ ελεύθερο χρόνο για την προσωπική σου ζωή».