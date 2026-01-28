Αθλητικά

Γιάννης Παπαστεφανάκης για το δυστύχημα των οπαδών: «Ο ΠΑΟΚ είναι ψυχές»

Συγκλονίζει το video με τον μικρό Γιαννάκη του ΠΑΟΚ
Το δικό του μήνυμα στους οπαδούς του ΠΑΟΚ θέλησε να στείλει ο Γιάννης Παπαστεφανάκης, μετά τη νέα τραγωδία με τους 7 νεκρούς στο τροχαίο δυστύχημα της Ρουμανίας.

Ο Γιάννης Παπαστεφανάκης έχει “αγγίξει” τα τελευταία χρόνια όλους τους οπαδούς στην Ελλάδα, με την αγάπη του για τον ΠΑΟΚ και το ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά αυτή τη φορά αναγκάστηκε να μιλήσει για πένθος.

Ο ΠΑΟΚ θρηνεί το χαμό 7 οπαδών του στο δυστύχημα της Ρουμανίας και ο μικρός Γιαννάκης έστειλε μήνυμα στις οικογένειες των νεκρών, αλλά και σε όλους τους φίλους του “Δικεφάλου του Βορρά”.

Με το έμβλημα του ΠΑΟΚ στα χέρια του ο μικρός Γιαννάκης.

