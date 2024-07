Γιάρεμτσουκ: Γι’ αυτό ήρθα στον Ολυμπιακό

Ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ είναι και επίσημα ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, με τον Ουκρανό σέντερ να πραγματοποιεί τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης των Πειραιών.

Ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ μίλησε στο Olympiacos TV κι αναφέρθηκε στους λόγους που επέλεξε τους Πειραιώτες.

Ο Ουκρανός επιθετικός τόνισε ότι ήρθε στους ερυθρόλευκους, καθώς υπάρχει σπουδαίο πρότζεκτ και προπονητικό τιμ.

