Γιασικεβίτσιους για το Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε: «Πάντα δύσκολο να παίζεις στον Πειραιά»

Στη δυσκολία της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ στάθηκε ο προπονητής της Φενέρμπαχτσε, Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.

Η Φενέρμπαχτσε έχει πέντε σερί νίκες στην Euroleague και θα προσπαθήσει να πάρει ακόμα ένα θετικό αποτέλεσμα, αυτή τη φορά στη δύσκολη έδρα του Ολυμπιακού, για την 14η αγωνιστική της διοργάνωσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Είναι πάντα δύσκολο να παίζεις στον Πειραιά» παραδέχθηκε ο τεχνικός της ομάδας της Κωνσταντινούπολης, Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.

«Πρέπει να επικεντρωθούμε στο να σταματήσουμε την κίνηση της μπάλας και το ομαδικό τους παιχνίδι, και πρέπει να δείξουμε μεγαλύτερη προσοχή σε παίκτες όπως οι Μιλουτίνοφ, Ντόρσεϊ και Βεζένκοβ, οι οποίοι κάνουν μια εξαιρετική σεζόν», πρόσθεσε ο Λιθουανός προπονητής.

Από τη πλευρά του, ο Ντέβον Χολ, σχολίασε για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό: «Ειλικρινά, θα παίξουμε απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα. Νομίζω ότι θα υπάρχει μια ωραία ατμόσφαιρα. Πρέπει να βεβαιωθούμε ότι θα φέρουμε σωματική δύναμη στο παιχνίδι. Η ψυχραιμία, το σκληρό/φυσικό παιχνίδι και η υπομονή θα είναι σημαντικά για εμάς στον δρόμο προς τη νίκη».