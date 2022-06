Ο Γιώργος Γιακουμάκης βραβεύτηκε στη Κρήτη για τη συνεισφορά στου στο ελληνικό ποδόσφαιρο, με τον Έλληνα επιθετικό να παραλαμβάνει το βραβείο από το παππού του, προσφέροντας συγκινητικές στιγμές.

Ο Γιώργος Γιακουμάκης μετά το πέρας των υποχρεώσεων με την εθνική ομάδα, περνάει ολιγοήμερες διακοπές στην ιδιαίτερη πατρίδα του στην Κρήτη. Στα πλαίσια της παρουσίας του στο νησί βραβεύτηκε από τον πολιτιστικό σύλλογο του χωριού του για την συνεισφορά του στο Ελληνικό ποδόσφαιρο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατά τη διάρκεια της βράβευσης, εκτυλίχθηκαν συγκινητικές στιγμές, αφού ο Έλληνας επιθετικός παρέλαβε το βραβείο από τον παππού του, με τους δυο άνδρες να μην μπορούν να κρύψουν την συγκίνηση τους αγκαλιάζοντας σφιχτά ο ένας τον άλλον.

Celtic striker Giorgos Giakoumakis was awarded by his village’s cultural association for his sports career so far.



The award was handed to him by his proud grandpa, Giorgos Giakoumakis, and this probably the cutest video you’ll see today. pic.twitter.com/vm8mVCpfKM