Οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ έδωσαν στον Γιώργο Καλαϊτζάκη να αγωνιστεί και πάλι στο ΝΒΑ και ο Έλληνας γκαρντ δεν την άφησε να πάει χαμένη, εντυπωσιάζοντας με τις εμφανίσεις του.

Ο Γιώργος Καλαϊτζάκης πραγματοποίησε νέα γεμάτη εμφάνιση στην ήττα των Θάντερ από τους Κλίπερς με 138-88.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο πρώην παίκτης τους Παναθηναϊκού πέτυχε 17 πόντους, μάζεψε 6 ριμπάουντ, μοίρασε 3 ασίστ και μέτρησε 2 κλεψίματα. Ο Καλαϊτζάκης είχε 3/9 δίποντα, 3/6 τρίποντα και 2/4 βολές, στο τελευταίο ματς των Θάντερ στη regular season, ελπίζοντας πως θα βρει ένα νέο συμβόλαιο στο ΝΒΑ, τη νέα σεζόν.

Πάντως, ο Έλληνας φόργουορντ πρωταγωνίστησε σε μια φάση που μπορεί να μπει άνετα στο “Shaqtin’ A Fool” αφού πήγε ολομόναχος για ένα εύκολο κάρφωμα, αλλά η μπάλα του… γλίστρησε από τα χέρια, πριν σκοράρει.

Welcome to Shaqtin A Fool, Georgios Kalaitzakis.



The Thunder forward blew a WIDE open dunk 😅pic.twitter.com/qBAf5wuv0G