Ο Γιώργος Καλαϊτζάκης βρήκε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, καθώς συμφώνησε με τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ για να συνεχίσει αρχικά στη θυγατρική τους ομάδα στη G-League.

Ο πρώην παίκτης των Μιλγουόκι Μπακς θα αγωνιστεί στους Οκλαχόμα Σίτι Μπλου μέχρι το τέλος της σεζόν, αλλά είναι πολύ πιθανό να βρει χρόνο συμμετοχής και στην πρώτη ομάδα, στο NBA.

Οι “κεραυνοί” βρίσκονται σε περίοδο… ανοικοδόμησης με πολλούς νέους παίκτες στο ρόστερ τους, μεταξύ των οποίων και ο Αλεξέι Ποκουσέφσκι, τον οποίο και απέκτησαν την περασμένη σεζόν, από τον Ολυμπιακό. Ο Καλαϊτζάκης από την πλευρά του, είχε φέτος κατά μέσο όρο 11,3 πόντους, 5 ριμπάουντ και 1,6 ασίστ στα τρία ματς που αγωνίστηκε με τους Γουισκόνσιν Χερντ.

Georgios Kalaitzakis has a deal with the Thunder for the remainder of the seasonhttps://t.co/kkrsqwGOZc