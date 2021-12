Ο Γιώργος Καλαϊτζάκης φαίνεται ότι θα συνεχίσει να αγωνίζεται στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, αφού βρήκε ομάδα στη G-League, μετά την αποδέσμευσή του από τους Μιλγουόκι Μπακς.

Τα “ελάφια” επέλεξαν τον διεθνή Έλληνα γκαρντ στο Νο60 του ντραφτ του 2021, αλλά μετά από λίγους μήνες στην ομάδα, τον άφησαν ελεύθερο για να μπορέσουν να υπογράψουν ξανά τον Γουές Μάθιου.

Ο Καλαϊτζάκης έψαχνε έτσι τον επόμενο σταθμό της καριέρας του και τον βρήκε σε θυγατρική ομάδα του NBA, σύμφωνα με την καταγραφή των μετεγγραφών στη G-League, χωρίς όμως να γίνουν ακόμα περισσότερα γνωστά. Υπενθυμίζεται ότι ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού αγωνίστηκε φέτος και στους Γουισκόνσιν Χερντ, όπου σε τρεις αγώνες είχε κατά μέσο όρο 11,3 πόντους, 5 ριμπάουντ και 1,6 ασίστ.

After being waived by Milwaukee, Georgios Kalaitzakis has signed in the NBA G League, per the league’s transaction log.



Other notable guys who have signed G League contracts this past week: Jordan Crawford, Earl Clark, Russ Smith, Kenneth Faried, Jerome Robinson, Terrico White.