Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με ανατροπή στο τέλος, 69-67 εκτός έδρας από τη Βίρτους Μπολόνια για τη 15η αγωνιστική της Euroleague, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να έχει έντονα παράπονα από τη διαιτησία στο φινάλε του αγώνα.

Έχοντας χρεωθεί με πολλά συνεχόμενα φάουλ στην τελευταία περίοδο, ο Ολυμπιακός δυσκολεύτηκε αρκετά να αμυνθεί στο τέλος και ο Γιώργος Μπαρτζώκας επισήμανε το γεγονός, μιλώντας στην κάμερα της Euroleague, αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης.

«Δεν ξέρω τι συνέβη. Είχαμε κακές αποφάσεις, αλλά αν δούμε την τέταρτη περίοδο, κάθε σφύριγμα ήταν εναντίον μας. Κάθε απόφαση ήταν εναντίον μας. Δεν θέλω να κάνω κριτικάρω, κάνουν τη δουλειά τους, κάνουμε τη δουλειά μας, είχαμε κακές αποφάσεις στην τέταρτη περίοδο, αλλά είναι πολύ περίεργο αυτό που συνέβη».

Georgios Bartzokas went on a rant about referees after a loss against Virtus Bologna 👀🤔 pic.twitter.com/DB4KAxQ3Mh