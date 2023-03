Με τον Γιώργο Παπαγιάννη να κάνει ιστορικό ματς στο παρκέ του ΟΑΚΑ, για τη Euroleague, ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Μπάγερν Μονάχου με 86-76.

Ο Γιώργος Παπαγιάννης ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής της νίκης του Παναθηναϊκού επί της Μπάγερν Μονάχου (86-76), για την 31η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Έλληνας διεθνής σέντερ ολοκλήρωσε τον αγώνα με ρεκόρ σε πόντους (23), σύστημα αξιολόγησης (40) και σημείωσε double-double, προσθέτοντας 11 ριμπάουντ στη στατιστική του. Το τελεταίο του ρεκόρ σε πόντους στη διοργάνωση, ήταν οι 19 που σημείωσε πριν απο λίγες ημέρες, κόντρα στην Μπαρτσελόνα.

Ο Παπαγιάννης είχε μια… άχαστη εμφάνιση (7/7δίπ., 3/3τρ., 1/1β.) ενώ έκανε και 3 τάπες στα 28:11 που αγωνίστηκε κόντρα στους Βαυαρούς.

Νέα κορυφαία επίδοση για τον Παπαγιάννη στη Euroleague αποτελούν τα τρία εύστοχα τρίποντα (είχε δυο στο πρόσφατο παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα), αλλά και οι βαθμοί στο σύστημα αξιολόγησης (είχε 31 στις 8 Απριλίου 2022 κόντρα στη Φενέρμπαχτσε).

Στις δηλώσεις του μετά το ματς, εξάλλου, ο Παπαγιάννης είπε μεταξύ άλλων: «Προσπαθώ να παίζω σκληρά τον τελευταίο μήνα, πνευματικό το θέμα μας».

A career night for @G_P_06 in his 150 EuroLeague game👀



24 PTS & 11 REB



4⃣0⃣ PIR🔥 pic.twitter.com/zLmXZPhRCF