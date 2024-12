Γιουνάιτεντ και Σίτι ηττήθηκαν μαζί εννέα φορές σε ένα μήνα για πρώτη φορά μετά από 53 χρόνια

Οι δύο ομάδες του Μάντσεστερ, Γιουνάιτεντ και Σίτι, βρίσκονται σε τραγική αγωνιστική κατάσταση και δεν μπορούν να σηκώσουν το κεφάλι τον τελευταίο μήνα.

Και αν για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι συνηθισμένο στην μετά Φέργκιουσον εποχή, το ίδιο δεν ισχύει και για τη Μάντσεστερ Σίτι, η οποία έχει καταρρεύσει τις τελευταίες εβδομάδες και ουσιαστικά έχει μένει εκτός διεκδίκησης τίτλου στην Premier League.

Οι δύο ομάδες του έχουν μαζί εννέα ήττες μέσα στον Δεκέμβριο, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά από το 1971.

9 – Collectively, the two Manchester clubs have lost nine matches in all competitions in December (United 5, City 4), the most in a single month since April 1971 (also 9).