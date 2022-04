Οι φίλοι της Λίβερπουλ συμπαραστάθηκαν στον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος βιώνει πολύ δύσκολες στιγμές μετά τον χαμό του νεογέννητου αγοριού του.

Οι οπαδοί των “κόκκινων” τραγούδησαν στο έβδομο λεπτό του ντέρμπι της Λίβερπουλ με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ το You’ll Never Walk Alone προς τιμή του Πορτογάλου σούπερ σταρ, δείχνοντας τη στήριξη τους στον CR7.

Η συμπεριφορά των οπαδών της Λίβερπουλ έκανε πολύ χαρούμενο τον Γιούργκεν Κλοπ, ο οποίος έκανε ειδική αναφορά στο γεγονός αυτό.

“Ήταν η αγαπημένη μου στιγμή στο ματς. Στο 7ο λεπτό έδειξαν όλοι την κλάση τους. Υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα πολύ περισσότερα στη ζωή από το ποδόσφαιρο. Ήταν μία σκέψη για τον Κριστιάνο και την οικογένειά του”, δήλωσε ο Γερμανός τεχνικός της Λίβερπουλ.

📺 Jurgen Klopp on Cristiano Ronaldo:



“The seventh minute saw everyone show class. There are so many things much more important in life than football. It was a thought for Cristiano and his family.” 🔴 pic.twitter.com/J3NrwRaKRW