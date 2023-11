Έξαλλος ο Γιούργκεν Kλοπ, με την απόφαση της Premier League, να βάλει το ντέρμπι κορυφής, Μάντσεστερ Σίτι – Λίβερπουλ, σε μεσημεριανή ώρα.

Η Μάντσεστερ Σίτι θα υποδεχθεί την Λίβερπουλ στο «Έτιχαντ» το μεσημέρι του τελευταίου Σαββάτου του Νοεμβρίου (25.11 / 14:30) με τον Γιούεγκεν Κλοπ να ξεσπά, καθώς και οι δύο ομάδες θα έχουν παίκτες με υποχρεώσεις για τα προκριματικά του Μουντιάλ στη ζώνη της Λ. Αμερικής, κάτι που σημαίνει πως θα πρέπει να είναι έτοιμοι σε λιγότερο από 72 ώρες.

“Πώς μπορείς να βάλεις ένα τέτοιο ματς το Σάββατο στις 12:30; Ειλικρινά, οι άνθρωποι που λαμβάνουν αυτές τις αποφάσεις, δεν μπορούν να νιώσουν το ποδόσφαιρο. Δεν είναι δυνατόν.

Αυτή είναι η στιγμή που ο κόσμος πληρώνει τα περισσότερα για να δει ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι. Παρεμπιπτόντως, οι παίκτες θα έρθουν όλοι μπαίνοντας στο ίδιο αεροπλάνο”, τόνισε ο Κλοπ, αναφερόμενος στους Έντερσον, Άλισον, Άλβαρες, Μακάλιστερ και Νούνιες που θα γυρίσουν κατάκοποι από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού για να παίξουν στο ντέρμπι.

“Θα πρέπει να δίνεις μάχες στο δυσκολότερο πρωτάθλημα στο κόσμο και να είσαι έτοιμος την Πέμπτη, την Κυριακή και την Πέμπτη.

Και αν έχει την ικανότητα η Premier League, πρέπει να είμαστε έτοιμοι και το Σάββατο στις 12:30″, πρόσθεσε ο Κλοπ, κάνοντας δηκτική αναφορά στην επιλογή της Λίγκας να βάλει τόσο νωρίς το ντέρμπι, παρά το γεγονός πως υπάρχουν παίκτες που θα γυρίσουν στην Αγγλία έχοντας φορτωμένο αγωνιστικό πρόγραμμα και δεν θα έχουν χρόνο επαρκούς ξεκούρασης.

