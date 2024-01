Ο Λεμπρόν Τζέιμς θέλησε να ευχαριστήσει τον Γιούργκεν Κλοπ για όσα έχει προσφέρει στη Λίβερπουλ, μετά την απόφαση του Γερμανού τεχνικού να αποχωρήσει από την ομάδα στο φινάλε της σεζόν, παρά το γεγονός ότι είχε συμβόλαιο μέχρι το 2026.

Ο αντίκτυπος της απόφασης του Γιούργκεν Κλοπ να αποχωρήσει απ’ τον πάγκο της Λίβερπουλ στο φινάλε της φετινής σεζόν, πέρασε γρήγορα (και) στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, όπου ο Γερμανός τεχνικός είχε κι έχει έναν πολύ μεγάλο «θαυμαστή»: Τον ΛεΜπρον Τζέιμς.

Ο σούπερ σταρ των Λέικερς και «μύθος» του NBA είναι φανατικός φίλος των «reds», αλλά και μικρομέτοχος της ομάδας, καθώς έχει αγοράσει εδώ και λίγα χρόνια ένα μετοχικό μερίδιο του αγγλικού κλαμπ.

Με το που γνωστοποιήθηκε η απόφαση του Κλοπ, λίγες ώρες πριν ο Γερμανός τεχνικός παραχωρήσει τη συνέντευξη Τύπου στην οποία ανακοίνωσε τους λόγους της αποχώρησής του, ο ΛεΜπρον Τζέιμς ανέβασε ένα προσωπικό μήνυμα στα social media, ευχαριστώντας από καρδιάς τον προπονητή της Λίβερπουλ.

«Ευχαριστώ για όλα. Είσαι ένας απίστευτος προπονητής, δε θα ξεχαστείς ποτέ και πιο σημαντικό You ‘ll never walk Alone. Θα μας λείψεις», έγραψε ο «βασιλιάς» για τον Κλοπ, δείχνοντας τον απόλυτο σεβασμό του.