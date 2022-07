Δεν είναι λίγοι αυτοί που μεταφράζουν το ποστάρισμα του Ντόνοβαν Μίτσελ, ως προσπάθεια.. εξόδου από τους Γιούτα Τζαζ.

Οι Γιούτα Τζαζ μπήκαν σε διαδικασία… χτισίματος νέας ομάδας, κάτι που φάνηκε και με το trade που έκαναν με τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς (έδωσαν τον Ρούντι Γκομπέρ και πήραν πέντε παίκτες μαζί με draft picks).

Στα πλάνα των Τζαζ, ο Ντόνοβαν Μίτσελ θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, αφού οι “Μορμώνοι” θέλουν να… χτίσουν γύρω τους την ομάδα της επόμενης πενταετίας. Ο ηγέτης της ομάδας της Γιούτα, όμως, φαίνεται πως κάνει διαφορετικές σκέψεις, σύμφωνα και με το τελευταίο του ποστάρισμα.

«Χτίστε εσείς για να σας γκρεμίσω εγώ», ήταν το χαρακτηριστικό μήνυμα του Μίτσελ, με τα Μέσα στις ΗΠΑ: να αναφέρουν ότι… άνοιξε την πόρτα της εξόδου από τους Τζαζ. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Μίτσελ έχει εκφραστεί με πολύ θετικό τρόπο σε ενδεχόμενη μετακίνηση στους Μαϊάμι Χιτ.

Build ya up to tear ya down ‼️