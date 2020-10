Γιουβέντους και Μπαρτσελόνα “τσακώθηκαν” για τον Ρονάλντο και το Μέσι (pic)

Γιουβέντους και Μπαρτσελόνα “συγκρούστηκαν” στον αγωνιστικό χώρο, αλλά και στα social media για τον Κριστιάνο Ρονάλντο και τον Λιονέλ Μέσι.

Η Μπαρτσελόνα επικράτησε της Γιουβέντους στο Τορίνο (0-2), για τη δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Champions League, αλλά η… κόντρα τους συνεχίστηκε στα social media.

Οι «μπλαουγκράνα» με ένα Tweet για τον Λιονέλ Μέσι ανέφεραν : «Χαιρόμαστε που καταφέρατε να δείτε τον GOAT (σ.σ. κορυφαίο όλων των εποχών) στο γήπεδό σας».

Οι Ιταλοί απάντησαν στη… πρόκληση των Καταλανών. «Μάλλον το κοιτάξατε σε λάθος λεξικό. Θα σας φέρουμε τον σωστό GOAT στο «Καμπ Νου», απάντησαν οι άνθρωποι της Γιουβενούς, τονίζοντας ουσιαστικά ότι ο απών χθες λόγω κορονοϊού Κριστιάνο Ρονάλντο θα παίξει στο παιχνίδι της Βαρκελώνης στον δεύτερο γύρο.

We are glad you were able to see the 🐐 on your pitch, @juventusfcen! 😘 pic.twitter.com/yh74wh0lNJ