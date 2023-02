Μετά την τιμωρία των 15 βαθμών και τα συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα στη Serie A, η Γιουβέντους έβγαλε αντίδραση στο Κύπελλο Ιταλίας και πήρε τη νίκη με 1-0 επί της Λάτσιο και την πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Ένα γκολ του Μπρέμερ στο 44ο λεπτό της αναμέτρησης ήταν αρκετό για τη Γιουβέντους, ώστε να επικρατήσει της Λάτσιο και να πάρει το “εισιτήριο” για την 4άδα στο Κύπελλο Ιταλίας, από όπου μπορεί να διεκδικήσει και την έξοδο στην Ευρώπη.

Η “γηραιά κυρία” θα βρει πλέον απέναντί της την Ίντερ στα ημιτελικά, αφού οι “νερατζούρι” απέκλεισαν με τη σειρά τους την Αταλάντα, στα προημιτελικά του Coppa Italia.

GOAL! Gleison Bremer scores his first goal for Juventus to put us ahead against Lazio.pic.twitter.com/7RIqDRz1kw