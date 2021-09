Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς δεν θα βιαστεί να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση και αναμένεται να χάσει το ντέρμπι της Μίλαν με τη Γιουβέντους για τη Serie A, αύριο Κυριακή (19/09, 21:45).

Ο Σουηδός σούπερ σταρ έκανε ντεμπούτο στη φετινή σεζόν μόλις την προηγούμενη αγωνιστική, έχοντας επανέλθει από την επέμβαση στο γόνατο, αλλά κάποιες ενοχλήσεις στον αχίλλειο τον άφησαν εκτός στο ματς με τη Λίβερπουλ για το Champions League.

Σύμφωνα με τα ιταλικά ΜΜΕ λοιπόν, ο Ζλάταν θα χάσει και το ντέρμπι με τη Γιουβέντους, στο οποίο η Μίλαν δεν θα έχει στη διάθεσή της ούτε τον τραυματία Ολιβιέ Ζιρού.

