Ο Πάολο Ντιμπάλα αποχώρησε τραυματίας από το παιχνίδι της Γιουβέντους με τη Σαμπντόρια για τη Serie A και μάλιστα η κάμερα τον “έπιασε” με δάκρυα στα μάτια την ώρα της αλλαγής του.

Ο αρχηγός της “γηραιάς κυρίας” βρέθηκε μάλιστα από το ζενίθ στο ναδίρ μέσα σε λίγα λεπτά, αφού νωρίτερα είχε ανοίξει το σκορ για την ομάδα του με ένα φοβερό γκολ.

Ακόμη δεν έχει γίνει γνωστό το μέγεθος του τραυματισμού, αλλά τα κλάματα του Ντιμπάλα ανησυχούν τους φίλους της Γιουβέντους, καθώς ακολουθεί και ντέρμπι με την Τσέλσι στο Champions League.

Dybala what a strike and locatelli first assist 🤩🤤pic.twitter.com/G6lO3Gyw8p September 26, 2021

Dybala leaves the pitch in tears after getting injured 💔 #JuveSamp pic.twitter.com/feeg1QzKZW — Juve Canal (@juve_canal) September 26, 2021