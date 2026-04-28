Γκαγκάτσης σε ΟΦΗ και Μπούση: «Είναι σπουδαίο να βλέπουμε μία ομάδα της περιφέρειας στην κορυφή»

Ο Μάκης Γκαγκάτσης λίγες μέρες μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson από τον ΟΦΗ έστειλε επιστολή στην κρητική ομάδα και τον πρόεδρό της, Μιχάλη Μπούση, για να τους συγχαρεί.

Η μεγάλη επιτυχία του ΟΦΗ γιορτάστηκε έντονα στο Ηράκλειο με την ομάδα να κάνει πορεία με ανοιχτό πούλμαν. Ο Μάκης Γκαγκάτσης άφησε την απονομή στον Νίκο Τζώρτζογλου (σ.σ. πρόεδρος της ΕΠΣ Ηρακλείου), όμως δεν παρέλειψε να στείλει επιστολή στην ομάδα για να δώσει τα εύσημα για την επιστροφή της στην κατάκτηση του Κυπέλλου μετά από 39 χρόνια.

Η συγχαρητήρια επιστολή του προέδρου της ΕΠΟ

«Αξιότιμε Πρόεδρε,

Εκ μέρους της ΕΠΟ και προσωπικά, σας απευθύνω τα θερμά και ειλικρινή μου συγχαρητήρια για την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson 2026, η οποία αποτελεί μια ιδιαίτερη στιγμή για τον σύλλογό σας, την Κρήτη και, ευρύτερα, το ελληνικό ποδόσφαιρο. Είναι σπουδαίο να βλέπουμε μια ομάδα της περιφέρειας να φτάνει στην κορυφή, αποδεικνύοντας ότι η σωστή οργάνωση και η πίστη μπορούν να υπερβούν κάθε εμπόδιο.

Με την ευκαιρία, επιθυμώ να συγχαρώ τους φιλάθλους σας, που με τη στάση τους συνέβαλαν στη δημιουργία υποδειγματικής ατμόσφαιρας, τόσο στους δρόμους του Βόλου όσο και στις εξέδρες, σε πλήρη αρμονία με τους φιλάθλους του ετέρου φιναλίστ, ΠΑΟΚ.

Αυτή η συνύπαρξη και ο αμοιβαίος σεβασμός αποτέλεσε το σπουδαιότερο στοιχείο του τελικού, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα του, αναδεικνύοντας στην πράξη την ενότητα και τις αξίες που οφείλει και μπορεί να υπηρετεί το ποδόσφαιρο.

Κλείνοντας, εύχομαι στον ΟΦΗ καλή επιτυχία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Με εκτίμηση, Μάκης Γκαγκάτσης Πρόεδρος ΕΠΟ».