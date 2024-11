Γκουαρντιόλα: Απλά δώσε μου πίσω τους παίκτες μου και θα δεις τη Μάντσεστερ Σίτι

Ο Πεπ Γκουαρντιόλα ρωτήθηκε για την αγωνιστική καθίζηση της Μάντσεστερ Σίτι, με τον Ισπανό προπονητή να αποδίδει τα άσχημα αποτελέσματα στους πολλούς τραυματισμούς που έχουν οι πρωταθλητές Αγγλίας.

Ο Πεπ Γκουαρντιόλα περνάει τις πιο δύσκολες μέρες του στον πάγκο της Μάντσεστερ Σίτι, τρέχοντας ένα αρνητικό ρεκόρ καριέρας με πέντε σερί ήττες.

Το πρόσφατο, μάλιστα, 4-0 από την Τότεναμ είναι η πιο βαριά εντός έδρας ήττα της Μάντσεστερ Σίτι στην εποχή του Γκουαρντιόλα.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης με τους Λονδρέζους, ο Ισπανός τεχνικός μίλησε στο ολλανδικό Ziggo κι απέδωσε τα άσχημα αποτελέσματα στις πολλές απουσίες που υπάρχουν λόγω των τραυματισμών.

“Απλά δώσε μου τους παίκτες μου πίσω! Δώσε μου τους παίκτες μου πίσω… και θα δεις. Είναι δύσκολο όταν πρέπει να παίζεις χωρίς 4 κεντρικούς αμυντικούς, με 2 χαφ να είναι εκτός, με τον καλύτερο παίκτη στον κόσμο να είναι εκτός μια ολόκληρη σεζόν (Ρόδρι), όταν είχες 4 εξτρέμ και τώρα μόνο 1.

