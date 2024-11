Γκρεγκ Πόποβιτς: «Υπάρχει μεγάλη ανησυχία για την κατάσταση με την υγεία του» ανέφερε ο Κανάρια στο ESPN

Ο Γκρεγκ Πόποβιτς έχει μείνει εκτός στους Σαν Αντόνιο Σπερς με πρόβλημα υγείας και στο ESPN έγινε λόγος για ανησυχία στην ομάδα για την κατάσταση με τον πολυνίκη προπονητή.

Οι Σαν Αντόνιο Σπερς δεν είχαν τον Γκρεγκ Πόποβιτς στον πάγκο τους, στο τελευταίο τους παιχνίδι στο NBA και το ESPN αποκάλυψε ότι είναι άγνωστο πότε θα επιστρέψει στη δράση, καθώς υπάρχει ανησυχία στον οργανισμό για την κατάσταση της υγείας του.

Ο ρεπόρτερ Σαμς Κανάρια αποκάλυψε το πρόβλημα του Αμερικανού τεχνικού και σε νέες του δηλώσεις υποστήριξε ότι οι Σπερς θα στηριχτούν στο βοηθό του για το επόμενο διάστημα.

“There is a great level of concern around the situation.”@ShamsCharania with the latest on Gregg Popovich being out indefinitely after suffering a health issue Saturday. pic.twitter.com/FXePQNlu1M