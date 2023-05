Το παιχνίδι του Άγιαξ με τη Γκρόνιγκεν διεκόπη οριστικά μετά από επεισόδιο με αρνητικούς πρωταγωνιστές τους οπαδούς της γηπεδούχου ομάδας.

Μόλις στο 10ο λεπτό της αναμέτρησης, οι οπαδοί της Γκρόνινγκεν πέταξαν μαύρα καπνογόνα στον αγωνιστικό χώρο και κάποιοι προσπάθησαν να εισβάλλουν σε αυτόν, με αποτέλεσμα τη διακοπή της αναμέτρησης.

Μετά από σχετικές διαβουλεύσεις μάλιστα, οι διαιτητές πήραν την απόφαση να διακόψουν οριστικά την αναμέτρηση, αφού δεν υπήρχε η απαιτούμενη ασφάλεια στο γήπεδο. Ως εκ τούτου, η Γκρόνιγκεν κινδυνεύει με τιμωρία της έδρας της.

FC Groningen – Ajax match was stopped due to thrown items and fans entering the field.#groaja pic.twitter.com/tgWuPRcNvr