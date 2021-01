Γλίτωσε τα χειρότερα ο Μπογκντάνοβιτς από τον ανατριχιαστικό τραυματισμό του (video)

Η ατυχία συνεχίζεται για τους Ατλάντα Χοκς, αφού έχασαν και τρίτο παίκτη από τις προσθήκες του καλοκαιριού, με τον Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς να τραυματίζεται στο παιχνίδι με τους Χόρνετς, αλλά να γλιτώνει τα χειρότερα.

Ο σέρβος πρώην παίκτης της Φενέρμπαχτσε και των Σακραμέντο Κινγκς φάνηκε να γυρίζει το γόνατό του σε μία ανυποψίαστη φάση, δημιουργώντας φόβους για σοβαρό τραυματισμό.

Η ενημέρωση που υπάρχει όμως από τους Χοκς είναι πλέον καθησυχαστική, αφού γίνεται λόγος για oστικό οίδημα, χωρίς να αναφέρεται πάντως, πόσο καιρό θα χρειαστεί να μείνει εκτός. Υπενθυμίζεται ότι ο Μπογκντάνοβιτς βρέθηκε μια “ανάσα” πριν λίγο καιρό από τους Μιλγουόκι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο, με τη συμφωνία να “χαλάει” την τελευταία στιγμή.

Bogdan Bogdanovic left the game for the Hawks with a knee injury, per the team.



