Ανατριχιαστικές αποκαλύψεις, για την εξάρτηση που είχε στο αλκοόλ, έκανε ο παλαίμαχος “αστέρας” της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ -και νυν προπονητής της Μπέρμιγχαμ- Γουέιν Ρούνεϊ, μιλώντας σε podcast στην Αγγλία.

Ο Γουέιν Ρούνεϊ φιλοξενήθηκε σε podcast από τον θρύλο του ράγκμπι, Ρομπ Μπάροου και αποκάλυψε ορισμένες… σκοτεινές του στιγμές, από την περίοδο που πάλευε με τον αλκοολισμό, σε ηλικία 20 ετών.

«Είχα πολλές διαφορετικές προκλήσεις, τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου, και η απελευθέρωσή μου από τα προβλήματα ήταν αλκοόλ», είπε ο πρώην αρχηγός της Αγγλίας και της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, όταν ρωτήθηκε πώς έχει αντιμετωπίσει δύσκολες στιγμές στη ζωή του.

Ο Ρούνεϊ συνέχισε, λέγοντας: «Όταν ήμουν στις αρχές του 20ου έτους της ηλικίας μου, περνούσα μερικές μέρες στο σπίτι και δεν έβγαινα. Έπινα σχεδόν μέχρι να λιποθυμήσω. Δεν ήθελα να είμαι γύρω από ανθρώπους γιατί μερικές φορές νιώθεις αμήχανα και μερικές φορές σαν να έχεις απογοητεύσει τους ανθρώπους.

Τελικά, δεν ήξερα πώς αλλιώς να το αντιμετωπίσω, οπότε επέλεξα το αλκοόλ για να προσπαθήσω να με βοηθήσει να το ξεπεράσω. Υπήρχαν άνθρωποι εκεί για να μιλήσω, αλλά επέλεξα να μην το κάνω και προσπάθησα να το αντιμετωπίσω εγώ. Όταν το κάνεις αυτό και δεν παίρνεις τη βοήθεια και την καθοδήγηση άλλων, μπορείς πραγματικά να είσαι σε χαμηλά επίπεδα και εγώ ήμουν εκεί. Ευτυχώς τώρα δεν φοβάμαι να πάω και να μιλήσω με ανθρώπους για κάποια θέματα που μπορεί να έχω».

Honoured to be one of the 7 guests on @Rob7Burrow new podcast. A guy I’ve known for a number of years and became a fan of after watching @leedsrhinos. A true inspiration to myself and to many others. Really enjoyed our chat. Thanks for having me Rob!https://t.co/PJGmt9kRSC